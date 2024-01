Le prince Harry et Meghan Markle semblent avoir fait un pas vers l’apaisement. Les époux, exilés aux Etats-Unis, ont envoyé leurs vœux de rétablissement à Charles III, ainsi qu’à leur belle-sœur, Kate Middleton, tous deux hospitalisés ces jours-ci.

« Le duc et la duchesse ont contacté les deux parties de différentes manières pour leur faire part de leur inquiétude et de leurs meilleurs vœux », a déclaré une source royale au Mirror.

Le hic, c’est qu’il n’est pas impossible que le prince Harry ait appris la nouvelle de l’opération de son père sur les réseaux sociaux officiels de Buckingham avant même d’avoir été contacté en privé. D’après la publication, les officiels auraient bien tenté d’informer en amont tous les membres de la famille royale avant que la nouvelle ne soit rendue publique mercredi. Cependant, l’annonce a dû être avancée, le roi ayant été contraint d’annuler des engagements publics imminents.

Symbole fort

Le tout intervient quelques semaines après une nouvelle polémique, qui désigne le roi Charles III, 75 ans, et la princesse de Galles, 42 ans, comme étant au cœur de la querelle raciale autour de la couleur de peau d’Archie, l’enfant aîné du duc et de la duchesse de Sussex, âgé de quatre ans. Pour couronner le tout, une nouvelle biographie du roi, en vente cette semaine, affirme que la décision des Sussex d’appeler leur fille de deux ans Lilibet a exaspéré la défunte reine Elizabeth II.

Dans ce contexte houleux, le geste du prince Harry et de Meghan Markle est un symbole fort. Suffira-t-il à apaiser les tensions ?

Quoi qu’il en soit, la princesse de Galles se porte bien suite à son opération abdominale, et pourrait rester à la London Clinic pendant encore une semaine à 10 jours avant d’être transférée à Adelaide Cottage, à Windsor, pour poursuivre sa convalescence jusqu’à Pâques. Le prince William, 41 ans, tout comme les parents de Kate Middleton, a libéré son agenda pour pouvoir être à ses côtés et s’occuper de leurs enfants, le prince George, 10 ans, la princesse Charlotte, huit ans, et le prince Louis, cinq ans.

Dans sa résidence privée de Birkhall, dans l’Aberdeenshire, le roi Charles se prépare quant à lui à subir une intervention chirurgicale pour soigner une hypertrophie bénigne de la prostate.