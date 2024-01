L’ex-épouse du prince Andrew, Sarah Ferguson, déjà opérée récemment d’un cancer du sein, est atteinte d’un « mélanome malin », un cancer de la peau, a annoncé dimanche son porte-parole. « Après avoir été diagnostiquée cet été d’une forme précoce de cancer du sein, Sarah, duchesse d’York, vient d’apprendre qu’elle est atteinte d’un mélanome malin », a déclaré le porte-parole dans un communiqué.

Il a été découvert lors d’examens demandés par un dermatologue, alors que Sarah Ferguson, 64 ans, devait subir une chirurgie reconstructrice après une mastectomie. L’un des grains de beauté retirés et examinés « a été identifié comme cancéreux », a précisé le porte-parole, qui ajoute que la duchesse « garde le moral », malgré cette mauvaise nouvelle. « Elle estime que son expérience souligne l’importance de vérifier la taille, la forme, la couleur et la texture ainsi que l’apparition de nouveaux grains de beauté qui peuvent être le signe d’un mélanome », a-t-il encore indiqué.

Une succession d’opérations

Ex-épouse du prince Andrew, tombé en disgrâce après des accusations d’abus sexuels soldées par un accord financier, « Fergie » continue de partager avec le frère du roi Charles un manoir près du château de Windsor.

Si la duchesse d’York ne fait plus partie des membres actifs de la famille royale, l’information sur sa nouvelle maladie intervient quelques jours après l’hospitalisation de la princesse Kate, 42 ans, épouse du prince William, qui a subi une mystérieuse « chirurgie abdominale » et a annulé tous ses engagements officiels jusqu’à la fin mars au moins, le temps de sa convalescence. William, héritier du trône, a lui aussi allégé son agenda pour rester auprès de ses enfants et soutenir son épouse.

Le roi Charles III, 75 ans, doit lui être opéré la semaine prochaine pour une hypertrophie bénigne de la prostate, qui lui imposera également une « courte période » de convalescence.