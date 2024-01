C’est une anecdote amusante qu’a raconté Yvan Attal dans « Quelle époque ! », samedi, sur France 2. Elle implique un des autres invités de la soirée, Marc Simoncini, chef d’entreprise et investisseur de « Qui veut être mon associé ? » sur M6, et remonte à 2020.

Pendant le confinement, Yvan Attal se trouvait seul chez lui à Paris. Un soir, à 22 heures, son voisin du dessous, Marc Simoncini, met la musique à plein volume. « Mais, il fait la fête pendant le Covid ? », se demande le réalisateur et acteur.

« Ce n’est pas possible, il y a un mort ! »

A 1 heure du matin, le ramdam n’ayant pas cessé, il se décide à descendre d’un étage après avoir essayé de joindre son voisin, en vain, par téléphone. « J’attendais entre deux morceaux pour frapper à la porte, a relaté Yvan Attal. Je me suis dit "Ce n’est pas possible, il y a un mort !" ». Il l’a pensé si sérieusement qu’il a appelé la police - qui ne s’est pas déplacée.

Le fin mot de l’histoire a été raconté par Marc Simoncini qui, lors du confinement, avait déserté son domicile parisien et se trouvait dans le Sud : « On s’amusait à faire un blind-test, mais je me suis trompé d’enceinte (piloté depuis son portable, ndlr) au moment d’aller me coucher ». Il s’est aperçu, en se réveillant à 4 heures du matin, que la playlist était encore en route, ce qui l’a surpris puisqu’il n’entendait rien sur place. Il a alors coupé la connexion et enfin offert du répit à Yvan Attal. La morale de l’histoire ? La technologie permet de pourrir la vie de ses voisins même quand on ne se trouve pas dans l’appartement d’à-côté.