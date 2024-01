Deux communiqués, publiés le même jour. La famille royale britannique a pris tout le monde de court en annonçant mercredi l’hospitalisation de Kate Middleton et la prochaine opération du roi Charles III. L’épouse du prince William a été hospitalisée mardi dans une clinique de Londres pour une « chirurgie abdominale ». L’opération était prévue, a expliqué Kensington Palace, mais la princesse de Galles doit rester à l’hôpital « entre dix à quatorze jours » et ne devrait reprendre ses engagements publics qu’après Pâques.

Quant au roi Charles III, il doit à son tour être opéré la semaine prochaine d’une hypertrophie de la prostate. « Ce dont est atteinte sa Majesté est bénin », a précisé le palais de Buckingham.

Avec ces deux annonces, les communicants de la famille royale jouent, en partie, la carte de la transparence, surtout en annonçant en amont l’opération du roi, un geste qui s’éloigne des usages en vigueur à l’époque de la reine Elizabeth II. « Je me souviens que la reine avait été hospitalisée trois ou quatre ans avant sa mort, confie à 20 Minutes Thomas Pernette, journaliste à Point de vue. Le Royal Standard [le drapeau qui flotte au-dessus des résidences officielles de la monarchie quand le souverain y est présent] continuait à flotter sur le château de Windsor pendant la nuit, alors que la reine était hospitalisée. Tout le monde avait cru qu’elle était encore au palais. » Le subterfuge avait été peu goûté par la presse britannique.

« Ils n’avaient pas le choix »

L’exercice de transparence a toutefois ses limites. Il est très peu probable que Kensington Palace communique un bulletin de santé complet de la princesse de Galles ou du roi. Selon les informations de la presse britannique, Kate Middleton n’a pas été opérée en raison d’un cancer - c’est la seule information qui a filtré. Ce jeudi, des sources ont confirmé à ces mêmes titres que l’épouse du prince William « allait bien ».

D’ailleurs, dans le communiqué de Kensington, « il y a tout de suite un désir exprimé de respect de la vie privée de la princesse de Galles », note Thomas Pernette. La princesse « espère que le public comprendra son désir de maintenir autant de normalité que possible pour ses enfants, et son souhait que ses informations médicales personnelles restent privées », écrit le palais.

Si les communicants royaux ont annoncé ces deux opérations, c’est aussi parce qu’au fond « ils n’avaient pas le choix », analyse Thomas Pernette. Kate Middleton est ainsi obligée d’annuler ses déplacements publics pour plusieurs mois. Une aussi longue absence sans justification est inimaginable. La princesse de Galles et son époux devaient ainsi se rendre au printemps en Italie, un déplacement qui risque d’être reporté. Le prince William a lui-même annulé des déplacements pour être avec ses enfants et sa femme. Il a été vu ce jeudi se rendant à la clinique.

Le roi Charles III se voit aussi forcé de reporter des engagements « pour une courte durée » afin de récupérer. Ce sont les personnalités les plus en vue de la famille royale qui sont ainsi provisoirement indisponibles. Pour la représenter, avec Harry hors jeu, la monarchie devra donc compter provisoirement sur les anciennes générations : Camilla, les belles-sœurs de celle-ci Anne et Sophie, et son beau-frère Edouard. Des fidèles de Charles, mais qui ne déplacent pas les foules.