Une belle photo de Charles III dans un salon, en uniforme de la Royal Navy, dans le château de Windsor, ça le fait ! Enfin pas pour tout le monde. De nombreux Britanniques ne sont pas de cet avis. Alors que le nouveau portrait officiel du roi a été dévoilé, ça jase chez les sujets de sa Majesté.

En effet, l’œuvre, créée pour être accrochée dans les bâtiments publics à travers le Royaume-Uni, doit être fournie gratuitement dans les conseils locaux, tribunaux, écoles, forces de police et services d’incendie et de secours. Au total, avoir la frimousse du monarque en tenue d’apparat accrochée à toutes les cimaises publiques a coûté au gouvernement la bagatelle de 8 millions de livres sterling, soit autour de 9,3 millions d’euros.

Un « gaspillage honteux d’argent »

La photo du monarque, main sur le pommeau de son épée, a été prise l’année dernière par Hugo Burnand, qui a également réalisé les portraits du roi et de la reine lors de leur couronnement et les photos de leur mariage en 2005. Le Cabinet Office, selon qui il est visiblement temps de remiser les vieux portraits d’Elizabeth II, a déclaré que « l’offre du nouveau portrait officiel du roi Charles III permettra aux organisations du Royaume-Uni de perpétuer la tradition ».

Seulement, pour certains, ces millions sont ni plus ni moins qu’un « gaspillage honteux d’argent ». A commencer, sans surprise, par les antimonarchistes. « À l’heure où la majorité des conseils locaux augmentent les impôts et réduisent les services publics, où les écoles et les hôpitaux sont en difficulté, dépenser ne serait-ce qu’une livre sterling pour cette absurdité serait une livre sterling de trop », a déclaré Graham Smith, directeur général de Republic, un groupe de campagne antimonarchique. « Le gouvernement a perdu la tête s’il pense que les gens veulent que leur argent soit dépensé pour des photos de Charles. Il doit supprimer ce projet et utiliser l’argent là où il est vraiment nécessaire. »

Polémique et fake news pour le portrait d’Emmanuel Macron

Quant à Oliver Dowden, le vice-premier ministre, « l’exposition de ce nouveau portrait nous rappellera à tous l’exemple donné par notre plus grand fonctionnaire et j’espère que le plus grand nombre possible d’organisations éligibles souhaitera perpétuer cette fière tradition britannique et honorer le règne de notre roi. »

Les autorités publiques ont jusqu’au 2 février pour déposer leur demande de portrait gratuit. Rappelons qu’en France, une polémique avait fait rage quand un maire avait soutenu qu’afficher le portrait d’Emmanuel Macron dans les hôtels de ville coûterait 2,77 millions d’euros au total en raison d’une taille supérieure aux précédents clichés, calcul démenti à l’époque par plusieurs médias, dont Le Monde, qui expliquait qu’il suffisait d’associer le cadre de son choix à la photo du Président, livrée gratuitement… et que l’affichage n’est absolument pas obligatoire.