Comment va Alain Delon ? Pour tenter de répondre à cette question qui déchire sa famille, une expertise de son état de santé a été réalisée samedi, ont indiqué lundi les avocats de l’acteur et de son fils Anthony, s’opposant toutefois sur les conclusions à en tirer.

Selon ces avocats, cette expertise a été menée dans la propriété de l’acteur de 88 ans, à Douchy, dans le Loiret, ce que n’a pas confirmé le parquet de Montargis.

Deux versions s’affrontent

Pour Me Christophe Ayela, qui affirme représenter Alain Delon, ce que conteste une partie de la famille, et représentait auparavant sa fille Anouchka, l’expertise prouve que le discernement de l’acteur n’est « en aucun cas aboli ».

Au contraire, Me Laurence Bedossa, l’avocate d’Anthony, qui a aussi affirmé défendre son père, ce qui est également contesté, critique sa régularité. « On peut se poser la question de cette expertise faite par un médecin généraliste qui n’apparaît pas être un expert près la cour d’appel d’Orléans, ressort dont dépend le tribunal de Montargis », a-t-elle argué. Par ailleurs, cette expertise a été menée « en présence d’Anouchka Delon, procédé non conforme à la régularité d’une expertise où le médecin doit être seul avec la personne concernée », a-t-elle insisté.

Un AVC en 2019

Ces critiques ne visent qu’à « alimenter la polémique », s’est indigné Me Ayela dans son propre communiqué. Alain Delon « a souhaité que seule Mme Anouchka Delon assiste à cet examen, ce que ses deux frères ont accepté sans manifester la moindre opposition », a-t-il écrit. « Lors de cette visite, M. Alain Delon a répondu aux questions du médecin-expert confirmant ainsi que son discernement n’est en aucun cas aboli, contrairement aux accusations calomnieuses dont il est médiatiquement l’objet », a-t-il poursuivi.

Jeudi, le procureur de la République à Montargis avait annoncé avoir saisi « un médecin habilité […] afin d’évaluer la situation d’Alain Delon », précisant que cette procédure ne ferait l’objet d'« aucune autre communication ». La fratrie Delon explose autour de l’état de santé de son père, affaibli depuis un AVC en 2019.