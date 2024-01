Déjà au top de sa carrière musicale à tout juste 20 ans, Olivia Rodrigo se voit bien commencer une carrière au cinéma. D’ailleurs, la pop star a une idée très précise du type de film qui pourrait marquer ses débuts sur grand écran. Mais le temps presse !

« Je voudrais vraiment jouer dans un film sur le passage à l’âge adulte. Peut-être avant que je passe effectivement à l’âge adulte. À moins que je ne sois déjà passée à l’âge adulte en fait », a confié à Variety, non sans humour, celle qui fêtera ses 21 ans le 20 février.

Un CV solide

« J’aime juste raconter des histoires. Que ce soit à travers une chanson ou un film, c’est vraiment quelque chose qui m’exalte », a poursuivi Olivia Rodrigo.

Une ambition d’autant plus légitime que la chanteuse a déjà fait ses preuves devant la caméra, mais pour le petit écran. Pur produit de l’écurie Disney Channel, on l’a déjà vue dans la série « High School Musical : La Comédie Musicale », dans « Bizaardvark », et elle est aussi apparue dans un épisode de « New Girl ». À se demander pourquoi les grands studios ne se battent pas déjà pour la placer en haut de l’affiche !