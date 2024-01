En novembre dernier, à l’occasion de Thanksgiving, la jeune maman qu’est Kaley Cuoco a pris pour la première fois l’avion avec son bébé de 9 mois. Un vol évidemment très stressant pour l’actrice comme pour son compagnon Tom Pelphrey qui craignaient que la petite Matilda ne fasse la démonstration de ses capacités vocales tout le long du vol. Prévoyant le coup, les parents avaient pris soin d’emporter la machine à bruit de leur enfant l’histoire de s’assurer qu’elle s’endorme. Mais comme on peut s’en douter, à peine montée dans l’avion, Matilda s’en est donné à cœur joie !

« Du coup elle pleurait, mais elle s’est finalement endormie sur Tom avec la machine à bruit, et on était soulagés », a raconté la star de The Big Bang Theory lors d’un passage sur le plateau du Jimmy Kimmel Live.

« J’aurais pu l’étrangler et la jeter par-dessus bord »

C’était compter sans une passagère mal lunée ! « Une hôtesse est venue nous voir pour nous dire, “Hey, une de nos passagères aimerait que vous éteigniez la machine à bruit”, a continué Kaley Cuoco. Je sentais que Tom était à deux doigts de lui dire, “Hey, demandez à la passagère si elle veut prendre avec elle notre bébé quand elle éclatera en sanglots parce qu’on aura éteint la machine”. » Mais c’est une fois l’avion atterri que l’actrice a vraiment failli sortir de ses gonds.

« C’était la femme juste devant nous. Et quand on s’est levés avec Matilda qui était alors tout sourire, la femme s’est retournée et a dit, “Oh, alors comme ça votre fille est capable de sourire” », a-t-elle encore raconté. « C’est à ce moment-là que j’ai compris comment des femmes pouvaient finir dans la rubrique faits divers. J’aurais pu l’étrangler et la jeter par-dessus bord. » Alors si vous croisez Kaley Cuoco avec son bébé dans un avion, faites profil bas !