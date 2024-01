En débarquant sur le tapis rouge des Golden Globes dimanche dernier, Jennifer Aniston a fait sensation avec une coupe de cheveux qui a rappelé des souvenirs aux fans de Friends. En effet, l’actrice qui venait défendre son rôle dans la série The Morning Show avait opté pour la fameuse coupe Rachel, un des scalps incontournables des années 1990.

Une coupe légèrement remise au goût du jour par Chris McMillan, l’ami et styliste de longue date de la star, qui en a livré les secrets dans un post Instagram.

« Sexy, naturelle, et sans effort »

« Un périmètre doux et émoussé pour la longueur et un dégradé fantôme préparé avec un shampooing et un conditionnement de chez Lolavie », a expliqué le styliste. « J’ai ensuite mélangé de la pâte et de l’huile de la même marque avant de l’appliquer sur les pointes à la main pour obtenir cette coupe sexy, naturelle, et sans effort. » Et le moins qu’on puisse dire, c’est la Toile est conquise !

« Je suis amoureuse de cette coupe », a écrit une internaute en commentaire, quand une autre a déclaré : « Une fille iconique avec une coupe iconique », tandis que l’adjectif « éblouissant » revient à de nombreuses reprises. La preuve que, même deux décennies après la fin de Friends, Jennifer Aniston a encore le pouvoir de bouleverser l’équilibre capillaire du monde !