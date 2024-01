Dans ses deux derniers films, Adam Driver campe de grandes figures italiennes. C’est le cas dans House of Gucci, le film de Ridley Scott de 2021 où il incarne Maurizio Gucci, et plus récemment dans Ferrari, le nouveau film de Micheal Mann dans lequel il interprète le fondateur de la célèbre firme automobile. Des rôles en écho dont certaines personnes ont, semble-t-il, fait tout un plat (de spaghetti), au point d’agacer l’acteur pour qui l’important était de travailler avec deux grands cinéastes.

« Beaucoup de gens se sont demandé : "Combien d’Italiens… ?" Je réponds que c’est comme ça que ça s’est passé », a déclaré Adam Driver lors d’un passage dans le podcast Smartless. « Il s’agit de Ridley et de Michael, qui sont à mon avis parmi les meilleurs cinéastes de tous les temps. Qui se soucie de savoir si ce sont deux Italiens l’un à la suite de l’autre ? »

Fini les Italiens ?

« Je suis surpris de voir à quel point on en parle. On me dit : “Tu as un truc avec les Italiens”. Mais il y en a deux ! Ce sont deux Italiens ! C’est juste deux », s’est ensuite emporté Adam Driver. « La presse n’est pas un endroit où l’on peut avoir une conversation nuancée. Cela semble être une idée difficile. Du genre : "Qu’est-ce qu’il y a avec l’Italie ?" Je veux dire que ça n’a pas grand-chose à voir avec l’Italie, même si je l’aime bien. Il s’agit plutôt de Ridley Scott, de Michael Mann et des projets eux-mêmes. L’Italie n’est pas la première chose à laquelle je pense. »