Si 2023 a connu son lot de procès people retentissants, certaines affaires qui ont éclaté ces derniers mois n’ont pas encore connu leur dénouement. Mais alors que la justice fait actuellement son travail, 2024 pourrait bien voir de nombreuses stars sur le banc des accusés, et à commencer par P. Diddy qui est au centre du plus grand scandale de cette fin d’année.

Il y a encore quelques semaines, le rappeur et homme d’affaires à succès voyait la vie en rose. Tout a basculé après une première plainte pour viol déposée à la mi-novembre et suivie depuis par trois autres, tandis que l’une des plaignantes était mineure lors des faits présumés. Si la justice doit encore faire son travail, de nombreuses marques en partenariat avec l’artiste et ses entreprises ont décidé de lui tourner le dos.

Pour rester dans le sordide, on évoquera aussi la possible confrontation qui pourrait survenir entre Marilyn Manson et Evan Rachel Wood. Si aucune des plaintes déposées contre lui pour agression sexuelle n’a abouti, l’artiste s’est lui aussi vu débouter en mai dernier de sa plainte pour diffamation à l’encontre de la star de Westworld. Or, Marilyn Manson pourrait tenter de nouveau de faire taire l’actrice qui continue à dénoncer les sévices qu’il lui aurait fait subir lors de leur relation. Enfin, l’une des victimes présumées qui avait été déboutée en 2022 a remporté son appel, ce qui veut dire que sa plainte devra être instruite par la justice.

Une affaire qui n’en finit pas

Il y a encore quelques mois de ça, tout semblait indiquer qu’Alec Baldwin était définitivement sorti du cauchemar judiciaire dans lequel il était plongé depuis la tragédie survenue sur le tournage de Rust en octobre 2021. Pourtant, l’apparition de nouvelles preuves a poussé la justice du Nouveau-Mexique à rétropédaler et l’acteur pourrait être de nouveau inculpé pour homicide involontaire. Par ailleurs, un procès visant l’armurière qui officiait sur le tournage aura lieu en 2024.

Mais la justice américaine se prépare également à s’occuper du sort de Lizzo qui, en août dernier, a été accusée par nombre de ses anciennes danseuses pour harcèlement et discrimination. On attend également la poursuite du procès du rappeur Young Thug, lequel est inculpé pour association de malfaiteurs et participations aux activités criminelles d’un gang. Retardé par l’agression d’un des accusés en prison, le procès doit reprendre dès le 2 janvier.

On termine enfin avec le prince Harry qui n’en a pas encore terminé avec les tabloïds britanniques. Si le membre de la famille royale est sorti vainqueur de son procès contre Mirror Group Newspapers pour le piratage de son téléphone il y a tout juste deux semaines, ses plaintes contre deux autres groupes de presse ne seront pas portées devant le tribunal avant plusieurs mois.