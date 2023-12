Ce soir, certaines célébrités n’auront d’autre choix que de passer un Réveillon sans alcool puisqu’elles attendent un heureux événement pour l’année prochaine ! C’est le cas de Miranda Kerr, enceinte de son quatrième enfant et le troisième avec son mari Evan Spiegel. La top de 40 ans et l’entrepreneur de 33 ans ont annoncé la bonne nouvelle en septembre dernier sur Snapchat, précisant au passage qu’il s’agissait d’un garçon !

Sienna Miller vient quant à elle d’avoir 42 ans et est à nouveau enceinte. Après une fille, Marlowe, née de son union avec Tom Sturridge en 2012, elle mettra au monde le fruit de son amour avec Oli Green d’ici quelques semaines.

En novembre dernier, Suki Waterhouse a annoncé qu’elle attendait son premier enfant avec Robert Pattinson au public d’un festival où elle se produisait. Les futurs parents se seraient depuis fiancés et le mariage pourrait très vite arriver.

Pendant ce temps de l’autre côté de l’Atlantique

Aussi beau que discret est le couple que forment Mélanie Thierry et Raphaël depuis maintenant plus de vingt ans, et leur famille va bientôt s’agrandir. Déjà mère de deux garçons, l’actrice a profité d’un passage sur le plateau de l’émission En aparté il y a quelques semaines pour révéler qu’elle était venue avec « un petit passager ».

Et on termine cette série de bonnes nouvelles avec Sophie Tapie qui attend son tout premier enfant avec le rugbyman Baptiste Germain. Une grossesse que la fille de Bernard Tapie a annoncée sur ses réseaux début septembre… avant que sa mère ne révèle le sexe dans les colonnes de Gala quelques jours après sans crier gare ! « C’est un petit garçon qui naîtra en février et sera donc Verseau, comme son grand-père », a lancé Dominique Tapie.