Pour célébrer le passage du père Noël, les stars ont enfilé leurs plus habits de lumière. Et elles n’ont pas manqué de partager sur les réseaux sociaux les photos de leur réveillon de Noël, avec leurs proches. De beaux portraits de famille à accrocher au-dessus du sapin.

« De notre famille à la vôtre ». William et Kate, le prince et la princesse de Galles souhaitent un « joyeux Noël » à tous les internautes, avec un cliché en noir et blanc de leurs trois enfants : le prince Louis, la princesse Charlotte et le prince George.

View this post on Instagram A post shared by The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

En pyjamas assortis, avec leurs bonnets rouges, les Beckham ont immortalisé leur réveillon de Noël. « Le Père Noël est passé en avance à Miami !!! », a écrit la matriarche sur Instagram qui a publié la photo de famille. Elle y est entourée de son mari David, sa fille Harper et ses fils Brooklyn et Cruz. La belle-fille de l’ex-Spice Girl, Nicola Peltz, épouse de l’aîné de la fratrie était aussi de la partie. Le seul absent de la célébration : Roméo.

View this post on Instagram A post shared by Victoria Beckham (@victoriabeckham)

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

Le clan Delon était réuni autour du patriarche Alain Delon pour le repas de Noël, vendredi 24 décembre. L’acteur de 88 ans pose aux côtés de ses fils Anthony et Alain-Fabien et ses petites-filles Loup et Liv. « Merry Christmas », est-il écrit sous la publication qui comporte plusieurs clichés. Une réunion, quelques mois après la plainte déposée par les trois enfants de l’acteur contre Hiromi Rollin, la « compagne » et « dame de compagnie » de leur père.

View this post on Instagram A post shared by alaindelonjr (@alainfabiendelon)

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

Les personnalités sportives ont aussi célébré les fêtes aux côtés de leurs proches. Teddy Riner passe les fêtes sous le soleil du Brésil avec sa petite famille. Le triple champion olympique pose dans une piscine avec un bonnet de Noël, entouré de sa compagne Luthna, et de ses enfants, Eden et Ysis. « Nous vous souhaitons un merveilleux Noël à chacun d’entre vous », a-t-il écrit.

View this post on Instagram A post shared by Teddy Riner (@teddyriner)

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

Les six membres du clan Giroud ont immortalisé leur fête devant un sapin de Noël géant avec un renne doré. Mauro Icardi a pu compter sur la solidarité de sa femme pour les fêtes, qui s’est dessiné une trace similaire au coquard de son mari. Ce dernier a heurté un poteau lors du dernier match de son équipe, le Galatasaray.