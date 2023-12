22 décembre 2023

L’artiste Sabrina Carpenter raconte l’invitation « surréaliste » de Taylor Swift pour participer à sa tournée

Plusieurs mois après avoir reçu un message de Taylor Swift lui proposant d’assurer la première partie de plusieurs dates de sa tournée, Sabrina Carpenter n’en revient toujours pas. La proposition était « surréaliste ».

D’autant que la relation entre les deux artistes s’est établie tout simplement : sans intermédiaire, sans manager, juste par textos ! « Quand Taylor m’a envoyé un texto pour me demander si je voulais venir en tournée avec elle, j’ai jeté mon téléphone à travers la pièce ! » a raconté à Grammy.com la chanteuse et actrice de 24 ans.

La chanteuse a suivi les concerts du Eras Tour au Mexique, en Argentine et au Brésil en août et en novembre. Elle sera aussi du voyage en Australie et à Singapour, en février et en mars. « En fait, je me sens mal de savoir à combien de concerts j’ai assisté parce que tant de gens veulent voir ce spectacle, alors je me sens chanceuse et privilégiée de l’avoir vu autant de fois » a confié la chanteuse fan.

Matt Pokora, de retour en plein déluge californien, pour des fêtes de Noël en famille

Matt Pokora a rejoint Los Angeles, où l’ont précédé sa femme Christina Milian et leurs enfants. La petite famille, installée à Paris parce que Matt Pokora préfère que ses enfants soient scolarisés en France, « parce qu’aux États-Unis, il n’y a pas de culture générale », passera les fêtes dans leur maison californienne.

Mais l’arrivée de Matt Pokora sur le sol de la cité des anges s’est faite sous une pluie battante, qui lui a attiré la remarque sarcastique en commentaire de la vidéo pluvieuse qu’il a postée sur son compte Instagram : « Sympa, les vacances ».

Cela n’empêchera pas le chanteur de fêter la fin de l’année comme il se doit avec les cousins de Violette, Isaiah et Kenna, autour d’un sapin californien.