Ils ont marqué leur temps de leur voix ou de leur instrument, mais il va désormais falloir vivre sans eux. Et comment ne pas entamer notre hommage aux stars de la musique ayant poussé leur dernier souffle cette année avec l’une des plus grandes voix de son siècle, à savoir Tina Turner. Celle qu’on surnommait la « Queen of Rock & Roll » nous a quittés au mois de mai à l’âge de 83 ans.

Jeff Beck a marqué son temps avec sa guitare, et il continuait de le faire lorsqu’il s’est éteint en janvier dernier des suites d’une méningite. Il avait 78 ans. Sinead O’Connor n’avait que 56 ans lorsqu’elle a fermé les yeux pour la dernière fois, chez elle, en juillet. Voix incontournable des années 90, la santé physique et psychologique de la chanteuse irlandaise s’était dégradée ces dernières années, jusqu’au suicide tragique de son fils de 17 ans qui, l’année précédente, l’avait anéantie.

C’est à 71 ans et au terme d’une carrière constellée d’une vingtaine d’albums studio où il avait su mêler poésie et mélancolie que Jean-Louis Murat s’est éteint chez lui, en Auvergne.

Le dernier des crooners

Difficile de ne pas évoquer la disparition de Tony Bennett qui a tiré sa révérence à 96 ans en juillet dernier. Après un Alzheimer diagnostiqué en 2016, celui qui était considéré comme le dernier des grands crooners américains avait continué à chanter, et même retrouvé un succès populaire grâce à ses deux albums en duo avec Lady Gaga.

Si sa brève carrière musicale ne pouvait que pâtir de l’ombre imposante de son père, l’Amérique a tout de même été choquée par la disparition de Lisa Marie Presley, fille unique du King, à l’âge de 54 ans. Mais il faut également déplorer la perte de Shane McGowan, le chanteur des Pogues, d’Astrud Gilberto, l’interprète de Girl from Ipanema, du compositeur américain Burt Bacharach ainsi que du légendaire David Crosby.

Évoquons enfin Fred White, batteur de Earth, Wind and Fire, Toto Cutugno, interprète de L’Italiano et, pour le monde francophone, François Hadji-Lazaro, leader des Garçons Bouchers, le chanteur belge Claude Barzotti et enfin José Sébéloué, chanteur et membre fondateur de la Compagnie Créole.