Tout comme nous allons bientôt dire adieu à 2023, nous voici déjà arrivés au quatrième et dernier chapitre de notre rétrospective des naissances de bébés de stars de l’année. On sèche nos larmes et on démarre sans attendre avec Shemar Moore qui est devenu papa pour la première fois le 25 janvier dernier. Et la star d’Esprits Criminels et des Feux de l’Amour n’avait pu s’empêcher de montrer au monde la bouille de sa petite Frankie sur ses réseaux.

Si Jesse J est évidemment comblée depuis l’arrivée de son petit Sky, elle en a sacrément bavé ces derniers mois. En effet, le papa qui n’est autre que le basketteur Chanan Safir Colman, a dû s’absenter un bon moment l’été dernier, laissant la chanteuse seule aux prises avec les nuits blanches et les couches-culottes.

Un problème que n’a pas eu Claire Danes qui peut compter sur la présence de Hugh Dancy pour l’assister depuis l’arrivée de leur fille, mais surtout sur son expérience. L’actrice de 44 ans a déjà deux garçons au compteur.

Des bébés de stars bien de chez nous

On enchaîne avec une ribambelle de naissances bien de chez nous, à commencer par celle du deuxième enfant de Jean-Baptiste Maunier, lequel a annoncé la bonne nouvelle sur Instagram en mai dernier. C’est aussi en mai qu’est né le troisième enfant de Paul Pogba. Le footballeur a été uspendu pour quatre ans après un contrôle antidopage positif en septembre dernier.

Quant à Baptiste Giabiconi, il est devenu papa pour la première fois en juillet dernier. Peut-être moins inspiré que certaines stars ou bien très attaché à la descendance, le mannequin de 33 ans a choisi de prénommer son fils… Baptiste Jr. ! C’est également une première pour Camille Cerf et Théo Fleury qui ont accueilli un petit Malo au mois d’août, au même titre qu’Ève Angeli qui a dévoilé le visage de sa petite Lilirose en octobre dernier.

Et on termine en beauté avec le plus français des chanteurs anglais, à savoir Pete Doherty qui est devenu père pour la troisième fois. Un enfant né de l’union du rockeur avec son épouse Katia de Vidas, et qu’ils élèvent en Normandie, à Étretat, où les démons ne semblent pas pouvoir le rattraper. Malheureusement, l’artiste y a développé une vilaine addiction… au fromage !