Si leurs noms ne vous disent peut-être rien, vous les avez pourtant vus dans vos séries favorites et, malheureusement, ils nous ont quittés cette année. A commencer par Marwan Berreni, la star de Plus Belle le Vie, qui avait mystérieusement disparu en août dernier après que son véhicule avait été impliqué dans un grave accident. Son corps a été retrouvé le 12 octobre dans une maison abandonnée où il aura décidé de mettre fin à ses jours.

Les téléspectateurs français ont également eu à déplorer la perte de Marion Game, la star de Scènes de Ménage, qui s’est éteinte en mars à l’âge de 84 ans.

Pour celles et ceux qui sont plutôt branchés séries policières, l’année a été marquée par la disparition de David McCallum, alias Ducky, le médecin légiste de NCIS, mais aussi de Richard Belzer qui incarnait l’inspecteur Munch dans New York Unité Spéciale.

La maladie a eu le dernier mot

Quant à Lance Reddick, vu dans The Wire, Fringe ou encore la franchise John Wick, il est mort soudainement a seulement 60 ans, là où Ron Cephas Jones, acteur récompensé pour sa performance dans This is Us, avait atteint sa soixante-sixième année lorsqu’une maladie pulmonaire l’a emporté. Suzanne Somers, qu’on a tant aimée dans Notre Belle Famille, a été emportée par le cancer. Elle avait 77 ans.

Partis trop tôt

On passe à une disparition qui a sans doute choqué les fans d’Euphoria, à savoir celle d’Angus Cloud qui est mort alors qu’il n’avait que 25 ans.

Et on termine avec l’un des décès si ce n’est le décès le plus médiatique de l’année. On veut bien évidemment parler de la disparition de Matthew Perry dont la mort soudaine a choqué le monde entier en octobre dernier. Un décès dont la cause a été révélée il y a quelques jours : la star de Friends a succombé à la suite d’une overdose de kétamine. Il avait 54 ans.