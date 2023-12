Les trois figures du monde de l’humour auxquelles nous allons rendre hommage se savaient toutes condamnées, et pourtant elles ont tout fait pour nous faire rire jusqu’à la fin.

Difficile de ne pas commencer par Wahid Bouzidi qui s’est éteint à l’âge de 45 ans en août au Maroc des suites d’un AVC. L’humoriste avait été révélé par le Jamel Comedy Club en 2006 avant d’en devenir l’une des figures de proue. La santé de ce rigolard débonnaire était en berne depuis plusieurs années et, en 2021, il avait déjà dû faire face à deux AVC successifs qui, il le savait, n’auguraient rien de bon.

Guillaume Bats aura connu une existence encore plus courte, puisqu’il est décédé a seulement 36 ans en juin dernier. Remarqué sur le Web avant de séduire le public de l’émission de Laurent Ruquier On ne demande qu’à en rire dans les années 2010, Guillaume Bats distillait un humour aussi noir que corrosif et n’épargnait personne. Atteint de la maladie des os de verre, c’est le moyen qu’il avait trouvé pour boxer.

Le roi des clowns

On termine avec une personnalité de l’humour peut-être moins connue des plus jeunes, mais qui a pourtant marqué la profession en son temps. Il s’agit de Jango Edwards. Né Stanley Ted Edwards en 1950 à Détroit, on lui doit d’avoir modernisé l’art du clown, fondant d’ailleurs le mouvement du « nouveau clown » à la faveur de l’énorme succès qu’il avait connu en Europe dès les années 80. C’est en France que Jango Edwards s’était d’abord épanoui, triomphant au Splendid, puis au côté d’Antoine de Caunes sur le plateau de Nulle part ailleurs.

Mais c’est finalement à Barcelone qu’il avait posé ses valises, y ouvrant même un institut dédié à sa pratique en 2009. C’est là qu’il s’est éteint à l’âge de 73 ans, emporté par le cancer.