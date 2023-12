Ils nous ont fait rêver des décennies durant sur le grand écran avant de tirer leur révérence cette année et il est temps de leur rendre hommage. On démarre avec la disparition d’un illustre acteur qui, malgré son grand âge, parlera aux plus jeunes, puisqu’il s’agit de Michael Gambon, alias Albus Dumbledore dans la saga Harry Potter. Décédé à 82 ans des suites d’une pneumonie, il avait aussi brillé dans Le Discours d’un roi ou encore Churchill’s Secret.

Hollywood a aussi pleuré une de ses icônes emblématiques cette année : Raquel Welch, qui s’est elle aussi éteinte à 82 ans. Sex-symbol des années 1960-1970, elle avait fait tourner les têtes avec son bikini préhistorique dans Un million d’années avant Jésus Christ, mais aussi dans Le Voyage fantastique ou encore l’adaptation de 1973 des Trois Mousquetaires. 82 ans, c’était aussi l’âge de Ryan O’Neal, star du film culte de 1970 Love Story, lorsqu’il s’est éteint.

Souvenirs d’un autre temps

Autre star de l’âge d’or hollywoodien à avoir rejoint les étoiles, Gina Lollobrigida, icône italienne des années 1950 dont on se souvient notamment pour son rôle dans le Fanfan la tulipe de Christian-Jaque. Elle nous a quittés à l’âge de 95 ans, quelques semaines après une vilaine fracture du col du fémur qui l’avait envoyée à l’hôpital.

Peu paisibles ont également été les derniers jours de Julian Sands, révélé en 1985 pour son rôle dans Chambre avec vue, lequel avait été porté disparu en début d’année après être parti pour une randonnée sur une montagne californienne. Sa dépouille a été retrouvée en juin par des randonneurs. Il avait 65 ans. Quant à Tom Sizemore (Il faut sauver le soldat Ryan), il n’avait que 61 ans lorsqu’il a succombé en mars dernier des suites d’un anévrisme cérébral survenu un mois plus tôt.

Quand le cancer l’emporte

On poursuit cet hommage funèbre avec Catherine Lachens, figure du cinéma français des années 1980 qui avait retrouvé la lumière des projecteurs ces dernières années en participant à la série à succès Scènes de ménage. Elle est décédée à l’âge de 78 ans des suites d’un cancer qui l’a emportée en quelques mois. C’est également le cancer qui a emporté Paul Reubens après six ans de combat. L’interprète de l’excentrique Pee-Wee Herman avait 70 ans.

Et on termine avec la déchirante disparition de Jane Birkin, cette icône que la France avait empruntée à l’Angleterre, et qui avait charmé l’Hexagone de son accent si doux et particulier aussi bien en musique qu’à l’écran. La santé de Jane Birkin s’était dégradée ces dernières années, entre un cancer en 2016 et un AVC en 2021. Elle est néanmoins décédée chez elle, en juillet dernier, de cause naturelle à l’âge de 76 ans.