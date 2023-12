12 décembre 2023

Ed Sheeran partage ses moments détente avec le chat de Taylor Swift

Ed Sheeran lance la saison des vacances en partageant une série de photos de son farniente avant de reprendre sa tournée en janvier prochain. Et comme on peut le voir, le chanteur a rendu visite à son amie Taylor Swift… ou en tout cas à son chat, Meredith Grey. L’interprète de Shape of You a en effet publié sur Instagram un cliché de lui et du félin se faisant un énorme câlin !

Parmi les autres images, on constate que la joie était au rendez-vous. Ed Sheeran a notamment porté le sombrero pour une soirée mexicaine qui avait l’air folle. Il a pris du bon temps au bord de la mer, et, semble-t-il, pas mal bu ! L’artiste sera en tournée en Asie en janvier prochain, avec une première date au Bahreïn.

Anne Hathaway est heureuse que son film « Barbie » n’ait pas été réalisé

Anne Hathaway était en lice pour incarner Barbie dans une version du film qui n’a jamais vu le jour. Et l’actrice est ravie que le projet de Greta Gerwig avec Margot Robbie a eu la préférence des studios.

Anne Hathaway estime en effet que c’est une « chance » que son projet n’ait pas vu le jour. « Ce qui est passionnant dans ce qu’ont fait Greta, Margot et cette équipe phénoménale, c’est qu’ils ont visé juste. Cette vision a permis au monde entier d’atteindre l’extase. Imaginez maintenant cette version, cette énergie, cette anticipation, cette émotion, mais ce n’est pas la bonne version. Je pense donc que c’est une chance. Ce qu’elle fait en tant que créatrice et productrice est tellement excitant et inspirant. Les géants mythiques qui maintenaient en place certains récits contraignants ont été renversés et traversés de part en part ! », a-t-elle déclaré au podcast Happy Sad Confused.

Après avoir dominé le box-office cet été, Barbie s’est aussi imposée dans les nominations aux Golden Globes, avec pas moins de neuf mentions.