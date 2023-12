8 décembre 2023

Charlie Sheen révèle les raisons pour lesquelles il a arrêté de boire

L’acteur, bien connu pour ses débordements éthyliques, est sobre depuis presque six ans. Il a raconté à People quelle a été sa véritable motivation pour arrêter enfin l’alcool.

Charlie Sheen est le père de deux filles, Sami et Lola, et c’est pour elles qu’il a entamé sa cure de désintoxication à l’alcool.

Alors qu’il avait promis à l’une d’elles de l’emmener à un rendez-vous, il s’en est trouvé incapable, car « j’avais déjà bu quelques verres d’alcool ce jour-là », lui qui « aimait boire le matin », avec « du scotch dans le café ». Si l’acteur a trouvé une solution pour conduire la gamine à son rendez-vous, il a aussi remarqué qu’elle ne comprenait pas « pourquoi papa ne conduisait pas ». Le déclic : « Je suis donc rentré à la maison et j’ai passé le reste de la journée à réfléchir. Et le lendemain matin, j’ai arrêté (l’alcool) », a expliqué Charlie Sheen.

Judith Godrèche raconte comme elle s’est retrouvée ivre morte à 15 ans en plein événement de cinéma

L’actrice est revenue pour le magazine Elle sur un épisode embarrassant de ses débuts, qu’elle a mis en fiction dans une série pour ARTE, « Icon of French Cinema ».

Judith Godrèche a commencé sa carrière cinématographique très jeune, à 14 ans. À 15 ans, elle est émancipée par ses parents et vit avec le réalisateur Benoît Jacquot, qui a alors 40 ans. L’actrice et réalisatrice a confié qu’un épisode de la série où on la voit ivre morte à 15 ans a bel et bien existé. « Je me suis inspirée d’un vrai dîner dans un festival à Locarno. J’y étais avec mon compagnon. On me servait du vin, j’avais 15 ans, je suis tombée raide morte sur la table, j’ai vomi devant tout le monde », raconte-t-elle en s’interrogeant sur l’attitude des adultes présents ce soir-là. « Je n’avais aucune idée de ce que disait la loi, j’ai arrêté l’école à 15 ans, les histoires qu’on lit, les films qu’on voit, tout valorisait cette image de lolita, de baby doll », explique-t-elle.