Back to Black, le biopic consacré à Amy Winehouse, débarquera dans les salles obscures françaises le 24 avril 2024. Une date de sortie annoncée en milieu de semaine par Studiocanal qui, en parallèle, a dévoilé une seconde image tirée de ce film signé Sam Taylor-Johnson (Nowhere Boy, Cinquante Nuances de Grey) avec Marisa Abela dans le rôle-titre.

Côté scénario, l’écriture a été confiée à Matt Greenhalgh, lequel avait déjà travaillé avec Sam Taylor-Johnson sur Nowhere Boy, le biopic de 2009 consacré à John Lennon. Enfin, le film profite d’une totale approbation de la part d’Universal Music Group, Sony Music Publishing ainsi que de la famille de la regrettée chanteuse britannique, ce qui veut dire que le long-métrage sera rythmé par son catalogue musical.

A travers le miroir

« Back to Black se concentrera sur le génie, la créativité et l’honnêteté extraordinaires d’Amy, lesquels imprègnent tout ce qu’elle a fait », peut-on lire dans une présentation du film relayée par Deadline.

« Un voyage qui l’a conduite de la folie et des couleurs du Camden des années 90 à l’adoration mondiale. En retour, Back to Black passe à travers le miroir de la célébrité pour voir ce qu’Amy a vu, et ressentir ce qu’elle a ressenti. »

Amy Winehouse est décédée d’une surdose accidentelle d’alcool le 23 juillet 2011. Elle avait 27 ans.