Angelina Jolie a souffert d’une paralysie faciale idiopathique au moment de se séparer de Brad Pitt. Un syndrome psychosomatique également connu sous le nom de paralysie de Bell et qui se caractérise par la soudaine paralysie de tous les muscles d’une moitié du visage.

« Mon corps réagit très violemment au stress. Mon taux de sucre fait le yoyo. J’avais subitement souffert d’une paralysie de Bell six mois avant mon divorce », a confié au Wall Street Journal l’actrice qui n’est toujours pas parvenue à s’entendre avec son ex afin de finaliser une procédure de divorce enclenchée en 2016.

« En fait, j’ai un peu l’impression de ne pas avoir été moi-même durant la dernière décennie », a déploré Angelina Jolie, qui admet ne pas se sentir au top ces temps-ci. Et si la star de Maléfique tient le coup grâce à ses enfants, elle espère quitter Hollywood dès qu’ils seront tous majeurs et qu’il n’y aura donc plus de garde partagée.

Dégoûtée de Hollywood

« Ça fait partie de ce qui est arrivé après mon divorce. J’ai perdu la possibilité de vivre et de voyager aussi librement qu’avant. Je déménagerai dès que je pourrai », a poursuivi Angelina Jolie dont les yeux se portent vers le Cambodge. « J’ai grandi dans un endroit franchement superficiel. De tous les endroits du monde, Hollywood n’est clairement pas le plus sain. Alors je suis à la recherche d’authenticité. »

Des six enfants d’Angelina Jolie, trois sont encore mineurs, à savoir Shiloh, qui est âgée de 17 ans, et les jumeaux Knox et Léon qui ont 15 ans. Une chose est sûre, Angelina Jolie ne fera de vieux os à Hollywood dès que ses enfants seront légalement adultes et qu’il n’y aura plus d’accord de garde.