Croyez-le ou non, mais il n’y a pas si longtemps, Cillian Murphy ne comprenait pas très bien en quoi consistait un mème. Une lacune en matière de culture populaire que l’acteur de 47 ans a finalement pu combler grâce au phénomène Barbenheimer.

Un grand détournement enclenché par les succès combinés de Barbie et Oppenheimer au box-office cet été et qui a donné naissance à une multitude de mèmes impliquant la star de Peaky Blinders ainsi que Margot Robbie, lesquels se sont retrouvés lors d’interview croisée.

« Maintenant je sais ce qu’est un mème », a assuré à Variety Cillian Murphy qui, dans une interview de 2017, admettait ignorer en quoi consistait un mème. « Je sais même qu’il y a des mèmes sur moi qui ne sait pas ce que c’est qu’un mème. » Un méta-mème qui, en tout cas, fascine beaucoup Margot Robbie !

Le « Inception » du mème

« C’est un bon mème. C’est un mème dans un mème. C’est un peu comme le Inception des mèmes », s’est extasiée Margot Robbie en référence au film de Christopher Nolan dans lequel jouait déjà Cillian Murphy.

D’ailleurs, l’actrice de 33 ans n’est pas tout à fait certaine d’avoir su ce qu’était un mème avant ça, et l’un comme l’autre admet faire face à un sacré décalage générationnel. « Je pense que ce sont des enfants qui ont lancé tout ça, non ? Et maintenant ça devient cette sorte de mème qui se dévore lui-même », a enchaîné Cillian Murphy. « J’en suis conscient, mais c’est surtout parce que les gens me les envoient ou me les montrent. »

Et à leur décharge, il faut bien admettre que ce mème est en train de prendre des proportions gargantuesques, puisqu’un véritable film Barbenheimer est en préparation.