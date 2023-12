Mahershala Ali reste très confiant concernant l’avenir du remake de Blade et ce, malgré tous les problèmes rencontrés par ce projet annoncé en 2019 et dont le tournage n’a pas encore commencé.

« On y travaille. Je ne peux pas vous dire mieux. Je me sens vraiment encouragé par la direction que prend le projet et je pense qu’on va s’y remettre relativement vite », a assuré l’acteur à Entertainment Weekly, tandis que Marvel espère désormais sortir le long métrage en novembre 2025. « Je me sens sincèrement encouragé vis-à-vis de qui est impliqué et qui montre la voie, que ce soit en termes d’écriture ou de réalisation. Voilà en gros ce que je peux vous dire. »

Mal engagé

Des commentaires pour le moins évasifs de la part de Mahershala Ali, mais il faut dire que le retour du vampire superhéroïque n’aurait pu souffrir d’un plus mauvais timing. Engagée à la veille de la pandémie, la réalisation du film était revenue à Bassam Tariq (Mogul Mowgli), tandis que le scénario avait été confié à Stacy Osei-Kuffour (Watchmen) pour une sortie en novembre 2023. A la fin de ces années sombres, Bassam Tariq cédait sa place à Yann Demange (Lovecraft Country) et la date de sortie était décalée d’un an. Puis vint la grève des scénaristes déclenchée en mai dernier, mettant un coup d’arrêt à la préproduction et poussant Marvel à décaler de nouveau la sortie à novembre 2025, l’écriture étant entre-temps revenue à Michael Green (Logan, Alien : Covenant).

Un imbroglio de retards et de changements d’équipe qui, en général, n’augure rien de très bon. Quoi qu’il en soit, on peut déjà retrouver Mahershala Ali dans Leave the World Behind, un thriller psychologique signé Sam Esmail qui vient de débarquer sur Netflix.