Kevin Bacon bouillonne à l’idée de célébrer les 40 ans de Footloose. Interrogé par Entertainment Tonight en marge de la première de Leave the World Behind, son nouveau film Netflix, l’acteur de 65 ans a laissé entendre que les fans du classique de 1984 pouvaient s’attendre à quelque chose pour marquer cet anniversaire important.

« Restez à l’affût », a prévenu le comédien qui, tout en se gardant de livrer le moindre détail, a saisi cette occasion pour rappeler à quel point le film musical a marqué sa vie.

Le rôle dont tout le monde se souvient

« 40 ans. C’est un de ces films (inoubliables). Il a changé ma vie. Ce serait mentir que de dire le contraire, a reconnu Kevin Bacon. A l’époque je travaillais déjà depuis un moment et je savais que j’allais poursuivre cette carrière sur le long terme. Je me considérais comme un acteur dramatique – ce que je suis. Mais (mon rôle dans Footloose) s’est imposé dans l’imaginaire des gens et alors ma vie a basculé. »

« J’ai beaucoup travaillé depuis et pourtant c’est ce dont les gens me parlent lorsqu’ils viennent vers moi », a conclu Kevin Bacon qui a pourtant eu des rôles majeurs dans des films tels que Apollo 13 (1995), L’Expérience Interdite (1990) ou encore Mystic River (2003), sans compter une riche carrière théâtrale. En tout cas, rendez-vous en février prochain pour découvrir ce que Kevin Bacon nous réserve pour les 40 ans de Footloose !