Au moment d’enterrer Suzanne Somers, Alan Hamel, son époux, a fait le choix de la chausser d’une paire de Timberland. Une décision à première vue étrange quand on sait que le vestiaire de l’icône hollywoodienne débordait d’escarpins de chez Manolo Blahnik. Mais pour Alan Hamel, cette paire de chaussures taillées pour la marche était exactement ce dont avait besoin son épouse pour entamer son dernier voyage.

« Suzanne n’a jamais vraiment eu de chaussures taillées pour la randonnée en terrain rocheux, alors je lui ai commandé ces Timberland. J’avais personnalisé mon cadeau en écrivant dessus quelques mots qui représentaient notre vie et les rendaient ainsi très personnelles pour Suzanne », a confié le veuf de 87 ans à People. « A chaque fois qu’elle portait ces Timberland, elle me disait, "C’est toi que je porte, et ces bottines vont me protéger". » Et le fait est que Suzanne Somers portait ses chaussures de randonnée tous les jours.

Une bonne marche matinale

Pendant près de cinquante ans, Suzanne Somers et Alan Hamel ont résidé dans les hauteurs de Hollywood et ils avaient fini par prendre l’habitude de s’adonner à une bonne marche matinale dans les montagnes pour démarrer leurs journées. « On marchait jusqu’au sommet d’une des montagnes où il y a un grand rocher plat au milieu d’un point d’eau, a continué Alan Hamel. Le temps qu’on arrive là, ce qui demandait bien deux heures de marche, la roche avait chauffé sous le soleil du matin. On prenait notre déjeuner sur le rocher, puis on faisait une sieste d’une heure avant de redescendre et de nous mettre au travail. »

Suzanne Somers, qui s’est éteinte le 15 octobre dernier au terme d’un combat contre le cancer du sein, n’aurait donc pu rêver d’une meilleure paire de chaussures pour sa dernière ascension.