La ruche est en ébullition. Beyoncé a partagé une nouvelle chanson intitulée My House, sa première depuis la sortie de l’album Renaissance l’année dernière, premier acte de ce qui sera une série en trois parties. Le morceau, particulièrement entraînant, devrait faire twerker dans les chaumières à Noël.

Le titre, pour lequel le chanteur, producteur et parolier américain The-Dream est crédité en tant que coauteur, apparaît pendant le générique de son nouveau film Renaissance, à mi-chemin entre la captation de spectacle et le documentaire. Le projet musical sort aujourd’hui en salles, à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida. La star a d’ailleurs dédié le film à son oncle Johnny, décédé d’une maladie liée au sida.

Année de tous les records

Voilà qui clôture une année riche pour Beyoncé, avec un nouveau record en tant qu’artiste ayant remporté le plus grand nombre de Grammy de tous les temps, dont celui du meilleur album de musique électronique et dance, de la meilleure performance R & B et de la meilleure chanson R & B.

En mai dernier, la star lançait sa tournée magistrale Renaissance World Tour, sa première depuis 2018. L’énorme machine scénique, qui a fait étape dans dix pays et 39 villes où elle a enchanté 2,7 millions de fans, a pris fin au mois d’octobre. Les vacances auront été bien méritées !