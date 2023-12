1er décembre 2023

Tina Knowles pleure en voyant sa fille et sa petite-fille fouler ensemble le tapis rouge

Difficile pour Tina Knowles de réprimer son émotion en voyant sa fille et sa petite-fille fouler ensemble le tapis rouge. « Je suis en pleurs en voyant ça », a-t-elle écrit en légende d’une vidéo postée sur Instagram où l’on voit Beyoncé et Blue Ivy poser ensemble devant des photographes.

Et d’ajouter en guise de reconnaissance publique : « Aux fans qui encouragent ce magnifique talent qui n’a que 11 ans, je vous remercie ».

Le cri d’amour d’Anouchka Delon à son père

Jennifer Lopez trouve que les femmes sont plus sexy en vieillissant

Pour Jennifer Lopez, il est temps pour tout le monde d’admettre que les femmes sont plus sexy en vieillissant. « Les gens se sont rendu compte que les femmes devenaient plus sexy en prenant de l’âge. Elles sont plus cultivées et ont une personnalité plus riche », a affirmé la chanteuse de 54 ans à Elle. « Tous ces aspects font leur beauté et les rendent séduisantes. Pas uniquement sur le plan physique, mais à l’intérieur. » Un changement de mentalité que Jennifer Lopez voit actuellement à l’œuvre à Hollywood et dont elle se félicite.