« Tu étais sa vie et il était la tienne. » Samedi, Gaëlle Pietri, l’ex-compagne de Gaspard Ulliel a partagé une photo de l’acteur en compagnie de leur fils Orso sur Instagram. « Chaque jour notre fils parle de toi et j’essaie de panser son cœur inconsolable », indique la mannequin dans une story en noir et blanc. Son hommage touchant intervient le jour où Gaspard Ulliel, révélé dès 2003 dans Les Egarés, aurait dû fêter ses 39 ans.

Gaëlle Petri avait publié au printemps un ouvrage dédié à l’acteur, décédé le 18 janvier 2022, intitulé Le Temps de te dire adieu (Grasset). Un livre comme « une lettre d’amour posthume » et « un objet laissé en héritage pour dire à Orso que ses parents se sont aimés ». La mannequin et le lauréat du César du meilleur acteur 2017 s’étaient en effet séparés en 2020, quatre ans après la naissance d’Orso.

Gaspard Ulliel avait été victime d’un grave accident de ski en Savoie le 18 janvier 2022, en entrant en collision avec un autre skieur. Transporté en hélicoptère au CHU de Grenoble avec un traumatisme crânien, l’acteur avait succombé à ses blessures, à l’âge de 37 ans.

Particulièrement engagé en faveur de la défense de l'environnement, l'acteur avait signé la tribune « résister et créer » du mouvement On Est Prêt, interpellant le monde du cinéma sur l'urgence climatique. Il plaidait aussi pour une refonte du fonctionnement de l'Académie des Césars et soutenait le Gala de Monte-Carlo pour la Santé planétaire.