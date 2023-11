Arthur est fier d’annoncer la naissance de Satisfaction Iberia, la filiale de son groupe de sociétés de production audiovisuelle destinée au marché hispanophone. Une nouvelle société créée en partenariat avec Daniel Domenjo, homologue espagnol du producteur et animateur français à succès. Avec Satisfaction Iberia, les deux hommes entendent toucher le marché ibérique, bien sûr, mais aussi l’Amérique latine et, tant qu’à faire, le monde lusophone.

« L’Espagne, le Portugal et la France ont beaucoup en commun sur le plan des contenus audiovisuels. Alors la combinaison de nos savoir-faire respectifs va offrir au marché un nouvel acteur aussi agile qu’innovant », s’est félicité Arthur dans un communiqué relayé par Variety, faisant au passage l’éloge de son nouveau partenaire.

Une expansion fulgurante

Une annonce qui vient confirmer la fulgurante expansion de Satisfaction Group qui, il y a quelques mois, est entré sur le marché anglo-saxon en prenant part au capital de Yes Yes Media, la société fondée par l’animateur anglais Richard Bacon, mais aussi Sister Media, la firme d’Elisabeth Murdoch, scellant au passage une alliance avec Fulwell 73, une importe société de production britannique, et le groupe audiovisuel néerlandais Talpa.

Fondée en 2010, la société de l’animateur français et ses filiales se targuent désormais de produire pas moins de 1000 heures de programme par an diffusées dans 31 pays. Un « leader français de la production indépendante » qui est derrière des émissions aussi diverses que Les Zamours, Qui veut gagner des Millions, La Villa des Cœurs Brisés, Une Famille en Or ou encore Les Anges de la Téléréalité.