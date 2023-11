C’est confirmé, Michael B. Jordan reprendra du service derrière la caméra pour Creed IV. Une annonce faite par Irwin Winkler, producteur historique de la franchise Rocky, lors d’un événement organisé par Deadline.

« Je ne suis pas censé le dire, mais il va le réaliser », a déclaré le vénérable producteur de 92 ans, juste après avoir confirmé que le nouvel opus était en chantier.

Rien de surprenant

« Nous pensons que nous avons une très bonne intrigue », a assuré Irwin Winkler, non sans déplorer le retard pris à cause de la grève des acteurs hollywoodiens qui vient tout juste de prendre fin.

Un Creed IV dont la production devrait démarrer d’ici un an, et qui permettra à Michael B. Jordan de confirmer sa capacité à renouveler la franchise créée par Sylvester Stallone en 1976, que ce soit devant ou derrière la caméra. Il faut dire qu’avec Creed III, sa première réalisation, Michael B. Jordan s’est payé le luxe de signer le plus beau démarrage d’un film sportif. Alors rien d’étonnant à ce que la MGM lui réitère sa confiance.