The Custom of the Country, voilà le titre de la mini-série que Sofia Coppola devait réaliser pour Apple TV+. Il devait s’agir d’une adaptation du roman éponyme d’Edith Wharton paru en 1913 qui met en scène le parcours d’Undine Spragg, une jeune femme qui débarque à New York avec la ferme intention de se hisser au sommet de la société, et ce, peu importe les moyens.

Une série qui, malheureusement, ne verra jamais le jour et la raison est assez inattendue.

« L’idée de faire une série sur une femme détestable ne leur plaisait pas », a expliqué la cinéaste au New York Times. « Mais c’est ce que je disais à propos de qui prend les décisions. » En effet, comme le souligne Sofia Coppola dans la préface qu’elle a rédigée pour une réédition du roman parue l’an passé, le personnage d’Undine Spragg n’est pas forcément détestable pour tout le monde.

Un point de vue genré

« Alors que je travaillais sur l’adaptation, j’ai trouvé intéressant d’entendre des hommes dire à quel point Undine était détestable, tandis que mes amies femmes l’aimaient et étaient fascinées par cette figure et ce qu’elle allait accomplir », a écrit Sofia Coppola dans un extrait de sa préface publié par Entertainment Weekly, laissant présager d’une surreprésentation masculine chez les cadres d’Apple TV +.

« On a toutes et tous déjà vu une Undine à l’œuvre. La façon dont elle entre dans la pièce, dont elle se concentre sur les hommes et l’aisance avec laquelle elle évolue sous leur regard », écrit-elle plus loin. « On l’admire et en même temps elle nous agace. (…) Il n’y a jamais eu un personnage que j’ai autant aimé et détesté à la fois, tout en me faisant sourire en pensant à toutes les Undine que je connais. »