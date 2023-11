Ruby Barker affirme ne pas avoir été soutenue par la production de Bridgerton quand elle était au plus mal. Comme elle l’a récemment expliqué dans The LOAF Podcast, l’actrice, qui incarnait le personnage de Marina, avait vu son état psychologique se dégrader dès le tournage de la première saison. Une dégradation qu’elle estime en grande partie due aux « tourments » et à « l’ostracisation » que son personnage subissait au fil du scénario.

Son état a empiré après la sortie et l’explosion de la série Netflix, Ruby Barker ayant fait face à deux effondrements psychotiques. Et à l’en croire, ni la plateforme de streaming, ni la société de production de Shonda Rhimes qui a créé la série n’ont cherché à l’aider.

« Personne de Netflix ou de Shondaland, alors que j’avais vécu deux effondrements psychotiques à cause de cette série, ne m’a contactée pour me demander si ça allait et ou si je voulais profiter d’un quelconque soutien ou de soins », assure Ruby Barker. « Personne. »

Un pistolet sur la tempe

« Juste après la diffusion de la série, je sortais tout juste de l’hôpital, et l’engagement sur mon compte Instagram montait en flèche », a poursuivi Ruby Barker. « Ma vie était en train de changer drastiquement et il n’y avait aucun soutien. Alors j’essayais vraiment de faire comme si ça allait et que je pouvais travailler. C’est un peu comme si j’avais un pistolet invisible sur la tempe qui m’obligeait de vendre cette série qui est pétillante et drôle. Je ne voulais pas faire la rabat-joie, parce que je n’aurais jamais plus travaillé après ça. »

Et même si l’actrice est réapparue dans la seconde saison de Bridgerton en tant qu’invitée, il est vrai que sa carrière semble aujourd’hui au point mort.