3 novembre 2023

Jessica Simpson fête six ans de sobriété

Si aujourd’hui tout sourit à Jessica Simpson, elle n’oubliera jamais ce jour de 2017, il y a tout juste six ans, où elle a décidé de faire une croix définitive sur l’alcool. « Cette personne (photographiée) tôt dans la matinée du 1er novembre 2017 est une version méconnaissable de moi-même », avait-elle écrit en 2021 en légende d’une photo republiée hier en Story. « J’avais tant de choses à découvrir sur moi qu’il fallait déverrouiller et explorer. Je savais à ce moment précis que j’allais me permettre de retrouver ma lumière, me montrer victorieuse dans mon combat intérieur pour ma dignité et défier ce monde avec une clarté pénétrante. »

Bravo à elle, et rendez-vous dans un an pour le cap des sept ans !

Mariah Carey est l’égérie de Noël de Victoria’s Secret

Liam Gallagher est super fan du nouveau single des Beatles avec l’IA

Liam Gallagher est conquis par Now And Then, l’inédit des Beatles rendu possible par l’IA dévoilé pas plus tard qu’hier.

« Now And Then est absolument céleste, biblique, incroyable, déchirant et réconfortant à la fois. Vive les Beatles », a écrit l’ex-Oasis dans un post Twitter/X, avant de renchérir quelques minutes plus tard : « Les Beatles pourraient chier dans mon sac à main, j’y rangerais quand même mes bonbons à la menthe. »

Pas passéiste pour un sou, Liam Gallagher avait déjà exprimé son approbation vis-à-vis d’un album d’Oasis composé par un groupe de fans avec l’aide de l’IA il y a de ça quelques mois.