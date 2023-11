Ils nous ont fait rêver pendant des décennies. Le couple Brad Pitt et Angelina Jolie, les célèbres acteurs américains, a volé en éclat après avoir égayé les tapis rouges et les pages people pendant des années.

Si leur séparation a été hautement médiatisée, quelques zones d’ombre entourent leur divorce. Un flou que Laurence Pieau et Hervé Tropéa, coauteurs du livre « Angelina Jolie et Brad Pitt. Les secrets du divorce du siècle » ont tenté de percer.

Brad Pitt accuse Angelina Jolie de ruiner la réputation des vins de Miraval https://t.co/aq8ot2xf5q — 20 Minutes (@20Minutes) June 7, 2022 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Face à la caméra de « 20 Minutes », Laurence Pieau est revenue sur le mythe entourant le couple « Brangelina », son statut iconique et le fameux épisode du jet, qui a scellé la séparation entre les deux acteurs. « Cette affaire est arrivée avant Me Too. Si elle avait eu lieu quelques années plus tard, les choses auraient peut-être été différentes pour Angelina Jolie. Le problème, c’est qu’Angelina Jolie, depuis des années et Hollywood aime bien les caricatures, est enfermée dans le rôle de l’ex manipulatrice, anorexique, hystérique. Elle a beau avoir fait énormément de choses […], malgré tout, cela ne compte pas par rapport à la caricature que l’on a fait d’elle », estime Laurence Pieau.