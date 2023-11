Grâce à une loi qui prolonge temporairement le délai de prescription pour les adultes pour les cas d’abus sexuel, les Américains peuvent être visées par des affaires remontant à plusieurs dizaines d’années. Steven Tyler en fait l’amère expérience. Une plainte pour agression sexuelle a ainsi été déposée contre le leader d’Aerosmith. C’est la deuxième fois en deux ans, pour des faits présumés remontant aux années 1970, qu’il risque de se retrouver devant un tribunal.

Dans cette nouvelle action en justice, Jeanne Bellino, ancienne enfant mannequin, explique qu’elle travaillait sur un défilé de mode à Manhattan pendant l’été 1975, lorsqu’un ami lui aurait arrangé une rencontre avec Aerosmith dans un hôtel voisin. La plainte, relayée par Rolling Stone, indique que le groupe et plusieurs membres de son entourage ont quitté l’hôtel Warwick pour se balader le long de la Sixième Avenue. Jeanne Bellino aurait alors posé une question visant les paroles d’une chanson, ce qui n’aurait pas plu à Steven Tyler, qui l’aurait alors forcée à entrer dans une cabine téléphonique.

Détails sordides

« Tout en la retenant captive, Tyler lui a enfoncé sa langue au fond de la bouche et a posé ses mains sur son corps, ses seins, ses fesses et son sexe, déplaçant et retirant ses vêtements et la plaquant contre la paroi de la cabine téléphonique. En même temps que Tyler malmenait et tripotait la plaignante, il faisait semblant d’avoir des relations sexuelles avec elle. D’autres personnes se tenaient à l’extérieur de la cabine téléphonique en riant et, alors que les passants regardaient et assistaient à la scène, sans que personne de l’entourage n’intervienne. »

La suite vire au sordide. « Le pénis de Tyler était en érection et il était évident pour la plaignante, lorsqu’il l’a frotté contre elle, qu’il ne portait pas de sous-vêtements et qu’il était vêtu d’un pantalon fin. Elle dit s’être libérée en levant le genou et en tirant les cheveux de Tyler, puis s’être enfuie de la cabine téléphonique choquée et terrorisée ».

Deuxième agression le même jour

Mais ce n’est pas tout. Jeanne Bellino, qui comptait sur son ami pour se déplacer, aurait tout de même accompagné le groupe jusqu’à l’hôtel, où la deuxième agression présumée aurait eu lieu. Elle affirme que Steven Tyler l’a de nouveau embrassée de force et s’est frotté à elle près du bar. Il aurait ensuite disparu dans sa chambre, puis l’aurait appelée. Paralysée par la peur, elle aurait alors été « jetée » dans un taxi par un portier qui a vu sa détresse.

La plaignante affirme également avoir été « hospitalisée et soignée à la suite de l’incident » et prendre encore des médicaments « pour faire face à l’agression sexuelle et avoir subi des blessures physiques à long terme liées au traumatisme ». Elle souffrirait, aujourd’hui encore, « d’une grande douleur physique et mentale, d’une détresse émotionnelle sévère et permanente, de manifestations physiques de détresse émotionnelle, d’embarras, d’humiliation, de séquelles physiques, personnelles et psychologiques. »

L’année dernière, le rockeur, âgé aujourd’hui de 75 ans, a été visé par une plainte similaire de la part de Julia Holcomb Misley, 16 ans au moment des faits présumés, sur une période de trois ans au cours de la même décennie.