« Amour, gloire et beauté » ou « Divorces, déboires et crâne rasé » ? Le livre témoignage de Britney Spears The Woman in Me est sorti ce mardi. Dans celui-ci, la chanteuse revient sur sa liaison avec Justin Timberlake et son avortement. « L’une des expériences les plus difficiles de ma vie, écrit-elle. Si la décision avait été la mienne, je ne l’aurais jamais fait. » La popstar explique également pourquoi elle s’est rasé le crâne en 2007.

