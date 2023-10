Vendredi 20 octobre

À 89 ans, Pierre Perret prend sa retraite

La tournée « Adieux provisoires » n’était en fait pas bien nommée ! Pierre Perret avait pris ses précautions en intitulant ainsi sa tournée. Il ne voulait pas faire comme de nombreux artistes qui multiplient les concerts d’adieu.

Mais cette fois, le chanteur poète raccroche ! « La sagesse me dicte d’arrêter » a-t-il confié à La Voix du Nord. S’il se dit « en forme », il voit « ce qui arrive à Arditi qui fait des malaises sur scène ». « Je pense que je vais poser la guitare et aller un peu plus souvent à la pêche », mais sans poser le « stylo », a-t-il précisé, alors qu’il parlait avec Adamo.

Britney Spears raconte sa liaison « passionnelle » avec Colin Farrell

En se montrant le crâne rasé, Jean-Luc Reichmann choque les internautes

Le crâne rasé de Jean-Luc Reichmann choque ses abonnés sur Instagram.

Le présentateur a « testé une solution radicale » pour faire face aux « nombreuses réclamations » sur sa coupe de cheveux : il a tout rasé, comme le montre une photo sur laquelle, hilare, il arbore sa boule à zéro.

Mais son humour ne rencontre pas le succès ! « Dommage Jean-Luc je te préférais avec tes longs cheveux ça te faisait un beau style », lui écrit Douchka, alors que d’autres font des allusions au cancer et au mauvais goût de ressembler à un malade en chimiothérapie. Une idée qui n’avait sans doute pas effleuré Jean-Luc Reichmann pour ce geste provocateur !