C’est sûr qu’il y a deux trois trucs à dire sur Napoléon et lui dédier un film ne doit pas être une mince affaire en termes de fidélité historique. Si Ridley Scott a tourné son épopée historique en seulement 62 jours, le format long de son biopic fait actuellement… quatre heures et dix minutes !

« Ce qui se passera, c’est que nous projetterons d’abord (au cinéma) avec Sony, et ensuite, ce qui est parfait, c’est que (le director’s cut) sera diffusé en streaming, et nous aurons quatre heures et dix minutes », a expliqué le réalisateur d’Alien et de House of Gucci au magazine Total Film.

Plus court en salles

Comment le réalisateur a pu tourner en si peu de temps un film aussi long ? « Chaque scène est géométrique, explique-t-il. Avec 11 à 14 caméras, nous avons tourné Napoléon en 62 jours. Je tourne actuellement Gladiator 2 en 54 jours, parce que je ne fais pas 50 prises avec une seule caméra, sur un seul plan, en tournant autour du sujet. »

Napoléon raconte l’histoire de l’empereur, interprété par Joaquin Phoenix (qui retrouve le réalisateur pour la première fois en 20 ans, depuis Gladiator), et sa relation avec l’impératrice Joséphine, incarnée par Vanessa Kirby. La version longue va donc permettre aux fans de bien saisir les nuances de la relation de chez eux, quitte à s’y prendre en plusieurs fois. Cocorico, des Français apparaîtront tout de même au casting, dont Tahar Rahim et Ludivine Sagnier.

Le long-métrage est attendu au cinéma le 22 novembre, avant d’être diffusé en streaming sur Apple TV+ à une date non communiquée. Rassurez-vous, il ne sera pas aussi long dans les salles obscures qu’en streaming… Seulement deux heures et trente-huit minutes ! Ouf !