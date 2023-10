Kevin Spacey était vraiment content de pouvoir clôturer le festival international du film de Tachkent, en Ouzbékistan. Et cela n’a pas forcément à voir avec le plaisir de retrouver un public, à la suite des nombreuses accusations d’agression sexuelle qui l'ont visé. Non, Kevin Spacey était juste content d’être là, en vie.

En prenant le micro, la tête d’affiche de la série House of Cards a raconté une surprenante mésaventure survenue plus tôt dans la journée, au gré de la visite d’un musée. « Je regardais ces fresques extraordinaires et j’ai soudainement senti tout mon bras gauche s’engourdir pendant environ huit secondes, a-t-il commencé. Je l’ai secoué, mais j’ai immédiatement dit aux gens avec qui j’étais ce qui venait de se passer et (sur) leurs conseils, nous sommes allés immédiatement au centre médical. »

Rebond

Heureusement, plus de peur que de mal. « J’ai passé l’après-midi à subir divers examens. Le personnel, qui m’a même fait passer une IRM, a été incroyablement attentif et je remercie les médecins. Tout s’est avéré normal, et je suis bien sûr heureux que ce ne soit rien de plus grave », a-t-il ajouté.

Un épisode qui a cependant permis à la star de mesurer combien la vie est précieuse. Au mois de juillet, Kevin Spacey, qui a toujours nié les agressions sexuelles, a été innocenté de plusieurs chefs d’accusation à la suite d’un procès à Londres. Il a annoncé cette semaine que ses « meilleurs rôles étaient encore à venir ».