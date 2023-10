S’il y a un mot qui fait siffler les oreilles d’Emma Thompson, c’est bien celui de « contenu » ! Un terme qui s’est imposé depuis un certain temps et qui tend à souligner la manière dont les studios et autres plateformes de streaming considèrent leurs productions ; c’est-à-dire comme des produits de remplissage plutôt que des œuvres.

« Je pense que les cadres (de l’industrie) et les créatifs devraient être beaucoup, beaucoup plus proches. Quand j’entends les gens parler de "contenu", j’ai l’impression d’être la mousse dont on remplit les coussins de canapé », a déploré, d’après Variety, la star de Love Actually lors d’une conférence organisée par la Royal Television Society.

Insultant

« C’est tellement grossier en fait. Pour les personnes qui sont du côté de la création, c’est juste insultant », a poursuivi Emma Thompson avant d’interpeller les étudiants en arts dramatiques présents dans l’assemblée.

« Vous n’avez pas envie qu’on qualifie vos histoires, vos performances d’acteurs, ou votre travail de production de "contenu" » Et de conclure : « C’est comme du marc de café dans le siphon de l’évier. Ça passe mal ! »