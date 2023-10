Le 15 novembre prochain sortira Hunger Games : La Ballade du Serpent et de l’Oiseau Chanteur, le film préquel à la saga des années 2010 avec Jennifer Lawrence qui avait tenu en haleine toute une génération d’ados. Un long métrage directement adapté du dernier roman en date de l’autrice Suzanne Collins et qui, si cette dernière décidait de poursuivre sur sa lancée, pourrait bien connaître des suites. C’est en tout cas ce qu’espèce Francis Lawrence qui a réalisé toutes les adaptations.

« Si Suzanne a une autre idée thématique et qu’elle pense que ça pourrait correspondre au monde de Panem - que ce soit avec des personnages familiers comme Finnick et Haymitch ou des nouveaux, j’aurais vraiment envie de m’y plonger et de faire partie [de l’aventure] », a expliqué Francis Lawrence à Entertainment Weekly.

Une petite suggestion

« Et si j’ai une seule chose à suggérer, ce serait de pouvoir faire les jeux de Finnick. C’est un excellent personnage. Mais c’est la thématique sous-jacente qui fait que l’histoire vaut le coup d’être racontée, non ? », a conclu Francis Lawrence.

En effet, comme le souligne le cinéaste, les livres de Suzanne Collins ont cela d’intéressants qu’ils traitent tous d’une thématique humaine particulière, l’univers de Panem n’étant jamais qu’un prétexte pour les développer.