Kelly Osbourne a vraiment du mal avec le prince Harry et son épouse Meghan Markle. Après avoir déjà descendu le duc et la duchesse de Sussex, qu’elle accusait de jouer les victimes il y a quelques mois de ça, la fille d’Ozzy Osbourne en a remis une couche alors qu’elle abordait le sujet avec sa mère et son frère dans leur podcast The Osbournes.

« Je pense juste que ce sont des râleurs », a d’abord lancé Kelly Osbourne, avant de nuancer sa position. « Et peut-être que je suis déçue dans la mesure où j’ai l’impression qu’ils ont eu l’opportunité d’être les gens les plus aimés du monde et d’apporter des changements positifs. »

Qu’ils arrêtent de se plaindre

« Mais à la place, ils ont décidé de jouer aux victimes. Je comprends qu’ils aient voulu quitter la famille royale. Mais à ce moment-là, il fallait juste partir et ne pas venir se faire plaindre après parce que c’est difficile », a continué Kelly Osbourne. « La vie est difficile pour tout le monde. »

Difficile de donner tort à Kelly Osbourne sur ce point !