La Warner avait pour projet de tirer un profit prolongé des Infiltrés, le film de Martin Scorsese de 2006. Une option à laquelle le cinéaste était farouchement opposé !

« Ce qu’ils voulaient, c’était une franchise. Il ne s’agissait pas d’une question morale concernant la vie ou la mort d’une personne », s’est-il souvenu lors d’un entretien accordé à GQ. « Ils voulaient une franchise. Ce qui voulait dire : je ne peux plus travailler ici. »

D’ailleurs, pour celles et ceux qui ont vu le film, aucune suite ne semble possible étant donné le destin funeste réservé aux protagonistes.

Une fin sans équivoque

Dans Les Infiltrés, Leonardo DiCaprio et Matt Damon campent une taupe infiltrée dans la mafia irlandaise pour l’un, et un flic qui, sous couvert de travailler à faire tomber le parrain de ce gang mafieux, lui sert en réalité d’indic. Deux personnages bien décidés à se démasquer l’un l’autre mais qui, au final, ne survivent pas au générique de fin. Une conclusion sur laquelle avait évidemment insisté Martin Scorsese afin d’empêcher toute suite, malgré les demandes répétées du studio de les laisser vivre.

Grand bien en a pris au cinéaste. C’est grâce aux Infiltrés que Martin Scorsese a décroché l’Oscar du meilleur film et du meilleur réalisateur, des récompenses qui lui avaient toujours échappé malgré de nombreuses nominations tout au long de sa carrière.

Il nous revient avec Killers of the Flower Moon, un film avec Leonardo DiCaprio, Robert De Niro et Lily Gladstone, qui arrive dans les salles le 18 octobre prochain.