26 septembre 2023

Pulp fêtera le jour de l’an sur scène avec ses fans en Écosse

Vingt ans que le groupe de rock britannique Pulp n’avait pas joué dans la capitale écossaise. Cerise sur le gâteau, ce sera ce 31 décembre, autant dire que les fans seront à la fête pour dire au revoir à 2023 face au château d’Édimbourg.

Jarvis Cocker, l’interprète de Common People, lui, est fin prêt. « Lorsque vos petits-enfants vous demanderont : "Vous souvenez-vous de la première fois où Pulp a joué au Hogmanay d’Édimbourg ?" Quelle sera votre réponse ? Venez et commencez 2024 de la meilleure façon possible », a-t-il annoncé.

Il devrait en effet être suivi : 40.000 fêtards descendront dans le centre-ville d’Édimbourg et sur Princes Street pour la célèbre fête de rue du Nouvel An, dénommée Hogmanay.

Amel Bent prépare son prochain album studio

La collab entre Vianney et Bigflo et Oli a été compliquée

Plonger dans l’univers créatif de quelqu’un et produire à quatre mains, ce n’est jamais facile. Alors à six mains… Pourtant Vianney n’en est pas à sa première collaboration. Le chanteur de 32 ans s’est frotté notamment à Zazie, Ed Sheeran ou encore Kendji Girac. Mais il semblerait qu’il y ait eu quelques frictions avec le duo Bigflo et Oli, comme on l’a découvert lundi sur RTL. « Ce n’était pas évident du tout, on s’est vraiment pris la tête, on a cherché, c’était compliqué, c’était plus dur. Ça ne veut pas dire qu’on ne s’entend pas quand c’est plus dur, non, il faut rien lâcher et même si c’est compliqué, il faut tenir bon et trouver la bonne idée. »

Aux fans de juger si la prise de tête en valait la peine dans le nouvel album de duos du prochain parrain du Téléthon, A 2, à 3, déjà dans les bacs.