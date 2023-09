« Passer du Top 10 de l’Eurovision à un cancer de stade 4 en l’espace de quatre mois, ce n’est pas la meilleure nouvelle à recevoir. » Dimanche, Danny Estrin, le chanteur du groupe australien Voyager a pris la parole sur son compte Instagram quelques jours après qu’un communiqué de presse a informé le public de sa maladie.

L’artiste de 41 ans dit garder confiance, notamment grâce à « la formidable médecine moderne », dans cette épreuve et cela « malgré le fait qu’il s’agisse d’une des choses les plus difficiles [qu’il va] être amené à vivre ». Il souligne que le soutien de sa famille, de ses amis et des fans lui donne « une force » qui lui sera « primordiale dans les prochains mois. »

View this post on Instagram A post shared by danny_voyager (@danny_voyager)

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

Danny Estrin, a révélé qu’il commencerait un traitement cette semaine. « Souhaitez-moi bonne chance et je vous promets que ça va aller », a-t-il conclu, faisant allusion aux paroles de la chanson Promise [« Promise me it’s gonna be alright »] avec laquelle sa formation, Voyager, a fini neuvième à l’Eurovision, en mai dernier à Liverpool (Royaume-Uni).

Une tournée qui devait passer par Paris

Cette vitrine internationale et cette reconnaissance avait poussé ce groupe de metal progressif à annoncer une tournée de dix-sept dates en Europe. Elle devait être lancée le 1er octobre à Cologne (Allemagne), passer par la Pologne, la Tchéquie, la Hongrie, l’Autriche, l’Italie, la Suisse, la Belgique, les Pays-Bas, l’Angleterre et faire halte à Paris le 15 octobre.

Pour l’heure, les concerts sont reportés à octobre 2024. « Je suis absolument dévasté, déclarait Danny Estrin dans un communiqué publié vendredi, surtout après l’incroyable année Eurovision que nous avons vécue. Je dois respecter strictement les ordres des médecins qui m’enjoignent à ne pas prendre cela à la légère, à prioriser ma santé et à régler cela avant que l’on puisse revenir sur scène le plus tôt possible. »

Voyager s’est produit une dernière fois avant cette pause forcée dimanche à Fremantle (au sud-ouest de l’Australie) pour célébrer les 40 ans de la victoire australienne à l’America’s Cup. C’est après son passage sur scène que Danny Estrin a enregistré la vidéo qu’il a postée sur Instagram.