Catherine Deneuve regrette d’avoir « pris le nom Deneuve »

Beaux mots dans « Beau geste ». Dans une interview menée par Pierre Lescure dans l’émission de France 2, Catherine Deneuve revient sur son patronyme, qui est le nom de jeune fille de sa mère et pourquoi elle le porte alors que sa sœur Françoise avait conservé Dorléac. « C’est ma mère qui a dit ça. Parce que pour le film Les Demoiselles de Rochefort, on ne peut pas dire Dorléac et Dorléac. J’ai donc pris le nom de jeune fille de ma mère mais je préfère Dorléac », avoue l’actrice dans un extrait publié sur X par France Télévisions.

Catherine Deneuve explique pourquoi elle « n’aime pas trop Deneuve. C’est trop de "E", ce n’est pas rond. […] Peut-être que je regrette un peu de ne pas l’avoir repris [le nom de Dorléac]. »