Billy Miller, acteur des « Feux de l’amour », est mort à l’âge de 43 ans

Les fans des Feux de l’amour (The Young and the Restless en VO) sont en deuil. L’acteur Billy Miller, qui interprétait le rôle de Billy (William) Abbott, est décédé vendredi 15 septembre. Il devait célébrer son 44e anniversaire dimanche.

Si la cause de sa mort n’a pas été dévoilée, dans un communiqué relayé par les médias américains, son agent indique que l’acteur « souffrait de troubles maniaco-dépressifs » au moment de sa mort.

719 épisodes des « Feux de l’amour »

Son visage a été associé au personnage de Billy Abbott pendant 719 épisodes, entre 2008 et 2014. Son rôle lui avait valu deux DayTime Emmy Award du meilleur second rôle en 2010 et 2011, une récompense décernée chaque année aux programmes diffusés en journée par l’Académie nationale des arts et des sciences de la télévision. Billy Miller avait quitté le feuilleton, faute d’avoir trouvé un accord sur son contrat. Le rôle de Billy Abbott a été repris par la suite par les acteurs David Tom puis par Jason Thompson.

Sur les réseaux sociaux, la série ainsi que plusieurs acteurs des Feux de l’amour lui ont rendu hommage comme Eric Braeden, qui joue le rôle de Victor Newman. « « BILLY BOY » n’était pas seulement un très bon acteur mais aussi un homme bien ! Qu’il repose en paix et retrouve KRISTOFF dans l’AU-DELÀ », a-t-il écrit sur X, ex-Twitter. Les acteurs Eileen Davidson (Ashley Abbott), Jason Thompson, Jess Walton (Jill Abbott) ou encore Michael Muhney (Adam Newman) ont exprimé leur peine sur leurs réseaux sociaux.

Des passages dans « General Hospital » et « Suits »

Né en 1979 à Tulsa, dans l’Oklahoma, Billy Miller a grandi à Austin, au Texas. L’acteur a commencé sa carrière en 2006 en tant que mannequin et enchaîné les publicités avant de décrocher des rôles dans des séries télévisées. Il fait ses débuts dans Les Experts : Manhattan, avant de rejoindre le soap opera américain La Force du destin (All My Children) le rôle de Richie Novak. Il est apparu aussi dans les séries Suits, avocats sur mesure, avec Meghan Markle, NCIS : enquêtes spéciales et Truth Be Told : le poison de la vérité, qui est encore en cours de production.

Au cinéma, il a notamment joué dans American Sniper, de Clint Eastwood et Bad Blood en 2015. Après son départ des Feux de l’amour, il a également tourné dans un autre soap célèbre aux Etats-Unis, General Hospital (Hôpital central), dans lequel il incarnera Jason Morgan/Drew Cain jusqu’en 2019 (592 épisodes).