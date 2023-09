12 septembre 2023

Josh Duhamel et Audra Mari attendent leur premier enfant ensemble

Josh Duhamel et Audra Mari seront bientôt parents ! L’acteur et son épouse ont annoncé la bonne nouvelle sur leurs comptes Instagram respectifs avec une photo d’échographie. « Bébé Duhamel arrive bientôt », ont-ils écrit en légende.

Josh Duhamel est déjà père d’un garçon, Axl, 10 ans, né de son union avec son ex-femme Fergie. Le comédien et Audra Mari se sont mariés en septembre 2022 après quatre ans de couple.

Ed Sheeran aime bien faire des surprises, la preuve ! Le chanteur s’est récemment incrusté à un mariage à Las Vegas, ville où il venait d’annuler son concert pour des raisons de sécurité.

Le chanteur a débarqué guitare en main et accompagné de ses choristes alors que le couple échangeait ses vœux. Et cerise sur le gâteau des mariés, Ed Sheeran a également été leur témoin. Comme on le voit sur la vidéo qu’il a partagée sur Instagram, c’est avec beaucoup d’émotion qu’il a signé le certificat de mariage.

« Je me suis incrusté à un mariage », a-t-il écrit en légende, ajoutant le titre de cette chanson inédite, Magical. Un titre qui devrait, en toute logique, se retrouver sur son prochain album, Autumn Variations, attendu le 29 septembre.